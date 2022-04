Prazo para eleitor requerer e transferir o título termina no dia 4 de maio; Cartório atende em horário especial

Os eleitores que pretendem requerer, transferir ou revisar o título, bem como alterar o seu local de votação, com o objetivo de participar das Eleições 2022 devem se apressar. Isto porque, o prazo determinado pela Justiça Eleitoral terminará no dia 4 de maio, ou seja, na próxima quarta-feira.

Para atender a demanda, o Cartório Eleitoral da 157ª Zona Eleitoral da Comarca de Adamantina ampliou o horário de funcionamento. Portanto, neste sábado (30 de abril) e domingo (1º de maio), haverá atendimento das 11h às 17h. Já nos dias 2, 3 e 4 de maio o expediente será das 9h às 18h.

A chefe do Cartório de Adamantina, Ariane Mazzo, ressalta que além destes horários extras todos os serviços estão disponíveis no site www.tre-sp.jus.br/eleitor/atendimento-online

“Pode se alistar qualquer cidadão com 16 anos completos ou a completar até a data da eleição (2 de outubro) e, no caso dos homens, que apresente a quitação do Serviço Militar. É importante ainda informar que aquelas pessoas que não tiram o título no momento adequado ficam sujeitos ao pagamento de multa pelo alistamento tardio, além de ficarem proibidas de participar de concursos públicos, tirar passaporte, entre outras pendências documentais”, alertou.

Ariane também fez questão de deixar claro que aquelas pessoas que não fizeram a biometria poderão votar normalmente no pleito deste ano.

“Vivemos em uma democracia, onde o poder emana do povo, então, votar é a oportunidade de você escolher o seu representante nos governos. Por isso é fundamental que todos se alistem ou regularizem o seu título para que possam participar desse processo democrático que são as eleições”, enfatizou.

O Cartório Eleitoral da 157ª Zona Eleitoral da Comarca de Adamantina fica localizado na Alameda Fernão Dias, nº 219 – centro.

Outras informações pelo telefone (18) 3522-3470.