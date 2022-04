Madeireira é autuada em quase R$ 8 mil em Adamantina

Ontem (28) uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizou fiscalização de pátio madeireiro em um comércio no município de Adamantina.

Durante a vistoria foi constatada irregularidade no saldo virtual em comparação com o saldo físico da madeireira em relação ao declarado no sistema de DOF – Documento de Origem Florestal.

Diante dos fatos foi elaborado um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 7.773,90 por vender 25,9130 metros cúbicos de madeira sem licença válida para todo tempo da viagem, outorgada pela autoridade competente conforme o artigo 47, parágrafo 1⁰ da Resolução SIMA – 05/21.