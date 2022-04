Com seis aves em irregularidade, homem é multado em mais de R$ 3 mil em Adamantina

Ontem (28) uma equipe da Polícia Ambiental foi até uma residência na Alameda Santa Cruz em Adamantina para fiscalizar o plantel de um criador amadorista de passeriformes.

Chegando ao local os policiais fizeram contato com o morador (um homem de 51 anos) que autorizou a entrada e acompanhou a vistoria, sendo constatada a existência de seis aves exóticas (dois Pintassilgos Venezuelano e quatro Periquitos Red Rumped) sem comprovante de origem.

Como o envolvido não possuía a documentação necessária foi lavrado em seu desfavor um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 3.200,00 por introduzir espécime exótica no território do Estado de São Paulo sem licença expedida pela autoridade competente, conforme o artigo 26 da Resolução SIMA – 05/21. As aves foram apreendidas e depositadas ao autuado.