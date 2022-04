Adamantina recebe Falcão, o Rei do Futsal Mundial na noite de segunda-feira

Está chegando o dia! Na próxima segunda-feira (2) Adamantina terá uma noite de realeza, afinal, o maior jogador de todos os tempos do Futsal Mundial estará no Jogo do Rei, organizado pelo empresário adamantinense Daniel Marques, responsável pela Escola Falcão 12 na Cidade Joia.

Já está tudo preparado para receber ‘vossa majestade’! E o tapete vermelho em que o ex-jogador Falcão desfilará toda a sua magia e o seu talento é o Ginásio Municipal de Esportes ‘Paulo Camargo’.

O evento conta com o apoio da Munhoz Esfiharia Gourmet e terá parte da renda destinada à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Adamantina.

Se não bastasse da presença de Falcão, haverá outras atrações no evento, como a participação do ex-jogador do Palmeiras, André Cunha. E, antes da partida, para animar ainda mais o público, haverá ainda o super show com o cantor Daniel Dias.

Os ingressos para ver de perto o astro máximo do Futsal em ação está sendo vendido por R$ 40,00. E podem ser encontrados na da Munhoz Esfiharia Gourmet, das 19h às 23h.

A realização do ‘Jogo do Rei’ em Adamantina ganhou ainda mais repercussão com a revelação do próprio Falcão, em entrevista para o podcast Podpah, na qual lembrou ter jogado futebol nas ruas da Cidade Joia no início de carreira na véspera de uma partida aqui quando defendia o Corinthians, na década de 1990.

Após esse início da carreira no Timão, rodou por times como Santos, Jaraguá, Orlândia, Sorocaba e até tentou a carreira por gramados, passando pelo São Paulo F.C. Já com a Seleção Brasileira, conquistou por três vezes a Copa América de Futsal (2000, 2008 e 2011) e foi vice em 2003; duas vezes a Copa do Mundo de Futsal (2008 e 2012), além de um vice- -campeonato (2000) e um terceiro lugar (2004); uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos (2007); e cinco vezes o Grand Prix de Futsal. Foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo pela FIFA cinco vezes. Em 2004, foi impulsionado pelo prêmio de craque do Mundial, em que a Seleção Brasileira terminou na terceira colocação.

Então, você não pode perder a oportunidade de estar junto dessa lenda!