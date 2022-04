59º Torneio 1º de Maio será disputado por 10 equipes neste domingo

Será realizada neste domingo a 59ª edição do Torneio da Liberdade de Futebol de Campo “1º de Maio”, em comemoração ao ‘Dia Mundial do Trabalho’. A organização é da Selar (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação) com apoio da Prefeitura de Adamantina.

As partidas serão disputadas no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’, com a cerimônia de abertura marcada para as 8h.

A tabela deste ano traz os seguintes confrontos: 1º jogo – Serviços Gerais/Escriturários x Marceneiros/Técnicos em Comunicação; 2º jogo – Balconistas/Encanadores x Manutenção/Movimentadores; 3º jogo – Motoristas/Office Boys x Pintores/Eletricistas; 4º jogo – Administrativo/Professores x Vendedores/Serventes; 5º jogo – Operadores de Máquina/Gerentes x Industriários/Jornalistas.

Cada partida terá 30 minutos de duração, divididos em dois tempos de 15 minutos e se persistir o empate no tempo normal serão cobradas penalidades até se conhecer o vencedor que passará para a fase seguinte da competição.

O atleta que reside em Adamantina e trabalha fora do município, poderá participar. Já o atleta que trabalha em Adamantina e mora fora do município, não poderá.

O mais tradicional evento esportivo da Cidade Joia foi idealizado pelo jornalista e radialista José Mario Toffoli, em 1963, com objetivo de incentivar o esporte e unir os funcionários de diversas empresas e classes trabalhistas do município em uma confraternização futebolística.

Cada equipe é formada com a união de pelo menos duas classes trabalhistas. E na edição deste ano 10 times foram inscritos.

A Selar oferecerá premiação com troféus e medalhas aos melhores colocados.