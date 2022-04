Vereadores propõem criação de Conselho Municipal de Moradia Popular em Adamantina

Foi apresentada no plenário da Câmara de Adamantina durante a realização da sessão ordinária na noite da última segunda- -feira (18) a Indicação nº 158/22, que propõe a criação do Conselho Municipal de Moradia Popular. A iniciativa é assinada pelos vereadores Hélio Santos, Cid Santos, Ricardo Cangirão e Noriko Saito.

De acordo com o texto do pedido, os autores sugerem que sejam iniciados estudos junto aos competentes departamentos da Prefeitura para a instalação do novo Conselho, com atribuições consultivas, fiscalizadoras e deliberativas, bem como com o intuito de propor as diretrizes para a formulação e implementação da política e do plano municipal de habitação de interesse social, como também para acompanhar e avaliar a sua execução.

“Urge a instalação de um conselho municipal com essa finalidade em nossa cidade, objetivando possibilitar uma maior participação de instituições, entidades, órgãos, clubes de serviços, sobretudo da sociedade civil organizada, assegurando, portanto, dessa forma, espaço a todos os segmentos nas tratativas que visem a edificação de novos programas habitacionais populares em Adamantina”, justificam os vereadores.

Após passar pelo plenário, a Indicação foi encaminhada pela Presidência da Câmara à Prefeitura para análise e possível implementação da iniciativa.