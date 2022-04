Prefeitura de Adamantina lança Guia de Turismo

Adamantina foi classificada como Município de Interesse Turístico (MIT) por meio da Lei 16.938 de 26 de fevereiro de 2019.

Com isso, o município vem pleiteando recursos junto ao Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas.

Para se tornar MIT, a cidade contou com o apoio do deputado estadual André do Prado e do vereador, Hélio José dos Santos.

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará o lançamento do Guia de Turismo de Adamantina no dia 16 de maio, dentro da programação do Aniversário da Cidade.

O objetivo é fazer a divulgação das empresas que atuam no município despertando o interesse de visitantes. A divulgação da empresa no aplicativo é gratuita.

De acordo com o secretário de cultura e turismo, Sergio Vanderlei, inicialmente, a ação será voltada às empresas do ramo gastronômico.

“Bares, restaurantes, conveniências, padarias, pizzarias, lanchonetes e hamburguerias podem enviar uma foto do estabelecimento, juntamente com o endereço e o nome da empresa para o número de whatsapp (18)99745-2745. Com essas informações poderemos fomentar o guia”, afirma.

De acordo com o secretário, o objetivo ainda é divulgar em outras regiões, visando fomentar a geração de emprego e renda no município, além de atrair turistas para Adamantina.

Lançamento do aplicativo e do vídeo de apresentação do município de Adamantina como MIT

Além da criação do Guia de Turismo, a Prefeitura de Adamantina ainda lançará um aplicativo e um vídeo que tem como foco apresentar a cidade como MIT. O evento será no dia 16 de maio às 19h30 no Anfiteatro Fernando Paloni.