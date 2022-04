Homem esfaqueado depois de agredir ex-companheira e filha morre em Rio Preto

De acordo com o boletim de ocorrência, Luis Ricardo Santos de Jesus deu entrada no Hospital de Base com ferimentos provocados por arma branca e não resistiu.

O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira. Segundo o B.O. registrado pela vítima, o homem invadiu a casa da mulher, no bairro Solo Sagrado, e agrediu a filha do casal com um tijolo e uma botina. Depois, ele agrediu a mulher com socos e puxões de cabelo.