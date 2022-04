Equipe do CREAS de Adamantina visita Centro de Referência da Mulher em Araçatuba

Com o objetivo de conhecer o trabalho realizado e, ainda, promover a troca de experiências sobre o atendimento oferecido às mulheres que são vítimas de violência doméstica, a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Adamantina visitou o Centro de Referência da Mulher (CRM) de Araçatuba.

O CRM é um equipamento da Proteção Social Especial, vinculado à Assistência Social do Município, que atende somente mulheres de 18 a 59 anos de idade, vítimas de violência doméstica e familiar, encaminhadas pela rede protetiva da cidade que é composto pelo CREAS, Delegacia de Defesa da Mulher, escolas e unidades básicas de saúde.

A função do órgão municipal é possibilitar que a mulher rompa a situação de violência que vivenciam, mas sempre respeitando o seu direito de escolha. Além de promover o atendimento social, às mulheres atendidas são encaminhadas a rede social de proteção bem como seus dependentes para que sejam inscritos em programas de transferência de renda e demais serviços.

De acordo com a diretora do CREAS de Adamantina, Larissa Escalliante Tenório, o intuito foi pela busca do aprimoramento do trabalho realizado em Adamantina e trocar experiências, pois a violência (física, psicológica, sexual) intrafamiliar é uma das demandas atendidas pelo CREAS.

“Queremos ainda desenvolver estratégias (ações/campanhas) efetivas de prevenção e de políticas que garantam o empoderamento e construção da autonomia das mulheres”, finaliza.