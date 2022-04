DISE comemora 30 anos em Adamantina e desenvolve atividade em escola

Nesta semana, a DISE-Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Adamantina completou 30 anos de sua inauguração.

Como parte de suas atividades e atribuições, foram realizadas duas palestras preventivas ao uso de drogas lícitas e ilícitas junto à escola municipal Prof. Soledade Domingues Iglesia, na cidade de Lucélia, onde é conhecida como “Segunda Escola”.



O evento, ocorrido nesta quarta (27), abrangeu alunos do sexto ao nono ano, totalizando 305 jovens presentes ao todo.

Foram ministradas uma palestra no período da manhã e outra no período da tarde, ambas pelo Delegado Titular da DISE, Dr. Ricardo Dourado dos Santos.



A Polícia Civil mantém intenso trabalho de conscientização e combate ao tráfico de drogas. Nesta luta a participação da população é fundamental, sendo que qualquer cidadão poderá efetuar denúncia anônima por meio do telefone 197.