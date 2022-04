Alunos da EMEF Professora Teruyo Kikuta assistem a peça teatral encenada pelos próprios professores

Ação visa comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado no dia 18 de abril

Interação. Emoção. Aprendizado. Essas três palavras definem a apresentação teatral que foi realizada para os alunos de todas as turmas do EMEF Professora Teruyo Kikuta. A peça encenada é uma adaptação da obra “O Príncipe Desencantado”, escrita por Flávio de Souza.

De acordo com a diretora da escola, Fernanda Shimada, a ideia do teatro surgiu nos horários de estudos durante o preparo da rotina semanal, levando em consideração a importância da leitura e a comemoração do Dia Nacional do Livro Infantil que aconteceu no último dia 18.

“Ficamos motivados para essa apresentação, pois após dois anos de ensino remoto e aulas online, vimos a oportunidade de mostrar aos nossos alunos outras formas de aprendizagens, como uma peça teatral, que a maioria nunca tinha assistido, além do próprio incentivo à leitura”, afirma.

Fernanda ainda comenta que o Dia do Livro faz parte da programação anual da escola.

“Nesse período, além do trabalho em sala de aula, enfatizamos as atividades na sala de leitura, leitura ao ar livre, a peça teatral e a contação de história que será realizada por outro grupo de professores”, comenta.

Conforme a diretora, desde quando a ideia do teatro surgiu, todos os professores se colocaram à disposição e participaram de todo o processo que envolve os ensaios, cenários, entre outros.

A professora Kelly Bevilacqua e Alessandra Ferreira foram as personagens principais da apresentação. Elas afirmam que atuarem como “atrizes” foi literalmente trocar o giz pelo palco.

“Hoje em dia, os alunos estão presos às telas, por isso adaptamos a história de forma a fazer com que ela tivesse elementos que fazem parte do cotidiano deles como o aplicativo TikTok”, contam.

O secretário de educação, Osvaldo José, acompanhou a apresentação e parabenizou os participantes.

“Muito importante ver a dedicação dos professores que se dispuseram a possibilitar esse momento único para as crianças. Estão de parabéns, pois quando cada um se doa para um aluno, o aprendizado, de fato, acontece!”, finaliza.