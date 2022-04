Prefeitura abre processo licitatório para obras de recapeamento asfáltico pelo Programa Nossa Rua

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório com o objetivo de contratar empresa especializada para obra de Infraestrutura Urbana – Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas ruas do município de Adamantina/SP, conforme Programa Nossa Rua que leva asfalto novo em trechos que ainda não possuem infraestrutura.

As ruas que serão contempladas com o Programa no município são: – Rua Rio de Janeiro, n°0 – Jardim Brasil; Rua João Latini, n°0 – Jardim Adamantina; Alameda Francisco Bellusci, n°0 – Distrito Industrial Sr. Otávio Gavazzi; Prolongamento da Alameda Aurora Mendes Cruz Del Valle, n°0; Prolongamento Residencial Siqueira II; Prolongamento da Rua Sergipe, n°0 – Jardim Brasil/Parque Residencial Itamaraty e Prolongamento da Rua Gelindo Esperandio, n°0 – Parque Esmeralda/ Naur Bellusci.

O valor da licitação está estimado em R$ 4.055.226,64 e as empresas interessadas em participar devem proceder o cadastramento prévio obrigatório até o dia 24 de maio às 17h30 no Departamento de Licitações que funciona no 3º andar do Paço Municipal.

A abertura dos envelopes “habilitação” e “propostas” será no dia 27 de maio às 9h na Sala de Reuniões da Procuradoria Geral do Município que também funciona no prédio do Paço Municipal.

A Secretaria de Finanças prestará todos os esclarecimentos necessários solicitados pelos interessados, de segunda a sexta-feira presencialmente ou através do telefone:- (18) 3502 9010 e 3502-9045.