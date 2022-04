Life FM e Cultura FM: Mercado, Mídia e Cultura

Em tempo de Pandemia, ainda, deve-se considerar que o retorno das atividades em todas as áreas continua em ritmo de “agitação”, entretanto, a prevenção deve ser constante e “todo cuidado é pouco”.

Portanto, o debate envolvendo temas e temáticas relacionadas com a Cultura, Mídia e Mercado, faz-se necessário para uma aproximação com o cenário no qual todos (as) estão evolvidos (as).

Jornal do “Meio Dia”

Faz algumas semanas, que a equipe de Jornalismo da LIFE FM em parceria com a CULTURA FM, ainda, por meio da promoção e execução de parceria, uma série de “entrevistas” no jornal do “Meio Dia”, das 12h15 às 13h, nas segundas-feiras.

A coordenação editorial da atividade é do jornalista diplomado e professor universitário, Sérgio Barbosa, ainda, como representante da Rádio Cultura FM, bem como, apoio da Equipe da Life FM com supervisão da jornalista Lúcia Prado.

Desta forma, a proposta do programa jornalístico semanal é destacar “pautas” de interesse da comunidade, ainda, com convidados (as) que venham a contribuir de forma efetiva por meio do diálogo em tempo de pós-globalização midiática.

Convidado

Assim, nesta segunda-feira passada, 25, esteve nos estúdios da LIFE FM para participar do jornal do “Meio Dia”, o empresário e professor da UniFAI, Cacá Haddad, tendo como proposta de pauta o debate envolvendo as áreas da Cultura, Mídia e Mercado.

Deve-se registrar que a formação acadêmica do convidado ocorreu em Roma, Itália, também, no curso de “Rádio e TV” da Unesp de Bauru.

Com uma formação mais do que diversificada quanto as respectivas graduações, deve-se considerar que Cacá possui uma sólida formação cultural, porém, vem atuando como “Empresário” faz alguns anos por meio das atividades do “Cine HOS” de Adamantina, todavia, também, como docente da UniFAI, atualmente como professor, porém, desenvolveu atividades acadêmicas como Coordenador dos Cursos de Jornalismo e Publicidade & Propaganda.

Realidade e fantasia

No caso em especial que envolve a Gerência do Cine HOS, o empresário Cacá afirma que o espetáculo deve continuar sempre e por meio das inúmeras fantasias criadas pela indústria cinematográfica, isso é, desde a invenção da denominada e idolatrada “sétima arte”.

O que permanece nestes ocasos mediados pela cultura e suas variantes patrocinadas pelos “novos paradigmas” que envolve o contexto atual para quem busca este ou aquele “entretenimento”, está no desejo individual ou coletivo das pessoas em geral.

Nova proposta

A partir do dia 2 de maio, segunda-feira, as entrevistas agendadas serão realizadas no horário das 20h às 21h, entretanto, no Programa “Pauta Aberta” que volta com uma nova proposta editorial, tendo em vista que o “show deve continuar”, ainda, de um jeito ou de outro para todos (as).

Até o momento não foi possível confirmar o próximo “convidado” do Pauta Aberta, haja vista os desencontros com alteração na Programação na Grade de Rádio Life FM de Adamantina.

As entrevistas serão realizadas pelo jornalista diplomado e professor universitário, Sérgio Barbosa, porém, neste caso específico, como representante e coordenador editorial da produção e programação pela Rádio LIFE FM de Adamantina.