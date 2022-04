Dois homens são presos com mais de 600 quilos de maconha escondidos em carga de pneus

A Polícia Militar Rodoviária prendeu duas pessoas por tráfico de drogas, após encontrar drogas escondidas em carga de pneus, na Rodovia Raposo Tavares, em Palmital. A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira )26), por volta das 12h45.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, durante operação em conjunto com a Polícia Federal, foi abordado um caminhão com placas do Paraguai e, durante a vistoria, foi localizada grande quantidade de drogas escondida dentro de 12 pneus.

Após a pesagem das drogas, foram contabilizados 1.061 tabletes de maconha, totalizando 639,479 kg.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Marília.

Os dois indiciados permanecem à disposição da Justiça e serão encaminhados para a Cadeia Pública de São Pedro do Turvo.