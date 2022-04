Sábado (30) é dia de mobilização contra sarampo e gripe em Adamantina

Crianças de 06 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias poderão receber os imunizantes

No sábado, 30 de abril, será realizado em Adamantina, o Dia D mobilização com o objetivo de vacinar de forma indiscriminada todas as crianças de 06 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente da situação vacinal contra o sarampo.

O estado de São Paulo vem registrando aumento no número de casos da doença. Por isso, o objetivo da ação é vacinar 95% do público-alvo.

“A única forma de combatermos o sarampo é por meio da vacinação. Por isso, leve seus filhos em um dos postos de saúde”, pede a chefe da Vigilância Epidemiológica de Adamantina, Myriam Rocha Prado.

A imunização contra o sarampo também se destina aos profissionais de saúde, porém é preciso avaliar a situação vacinal.

Imunização contra a Influenza

Ainda no sábado, dia 30, às crianças de 06 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias também receberão a vacina contra a Influenza. Os idosos com 60 anos ou mais e os profissionais da saúde que ainda não foram imunizados contra a gripe receberão o imunizante.

Todas as unidades básicas de saúde (UBS), incluindo o Centro Integrado de Saúde (CIS), estarão abertas das 8h às 17h. A partir de segunda-feira (02), às gestantes e puérperas podem procurar as UBS para receberem a vacina.

Vacinação contra a COVID-19

Aqueles que ainda não foram vacinados contra a COVID-19 ou que estão com a vacina em atraso também receberão o imunizante no sábado (30).