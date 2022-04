Meu Bairro em Ação será realizado sábado (30) no Centro Comunitário do Jardim Brasil

No sábado, dia 30, a partir das 9h às será realizado o Projeto Meu Bairro em Ação no Centro Comunitário do Jardim Brasil. A cidade foi dividida em 7 setores, conforme as cores do arco-íris.

O primeiro setor que receberá as atividades é o violeta que contempla os bairros: Jardim Brasil, Vila Jardim, Vila Jamil de Lima, Morada do Sol, Conjunto das Azaléias, Jardim Oriente, Conjunto Habitacional Murilo Jaccoud e Parque Itamaraty.

O Projeto Meu Bairro em Ação é uma parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Recreação; Assistência Social; Fundo Social de Solidariedade. A iniciativa visa levar a população interação, esporte, lazer, cultura e cidadania.

Entre as atividades que serão realizadas no Centro Comunitário do Jardim Brasil estão: jogos de futebol e de basquete, brinquedos infláveis para as crianças, jogos de tênis de mesa e futebol de botão, além do ônibus Roda Cultura.

O setor anil será o próximo contemplado com a ação no dia 28 de maio. As atividades serão promovidas no Centro Comunitário do Parque do Sol para os moradores dos bairros: Parque do Sol; Residencial Aliança, Eco Ville I e II e Buritiz.