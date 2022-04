Fernandinho BBoy participa de competição em Barueri

Com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina o Fernandinho BBoy participou no sábado (23), na cidade de Barueri, do Breaking Combate, evento que celebra a cultura hip hop com combates de Breaking e Mcs, além da presença de graffiti, Djs e Beatbox.

Nas duas primeiras edições 2009 e 2010 participaram apenas Bboys e Bgirls do Estado de São Paulo. A partir de 2013 o evento se tornou a nível nacional com competidores de cinco regiões do Brasil. O nosso Bboy Fernandinho sagrou-se tricampeão em 2014, 2015 e 2016. E neste ano, com 100 competidores, ficou entre os 16 primeiros.

Após dois anos de paralisação as competições voltam com tudo, uma vez que o Breaking fará parte dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. “Meu objetivo agora é intensificar os treinos, melhorar minha resistência e deixar meu corpo como antes da pandemia”, ressalta Fernandinho. “Vou focar nos eventos nacionais”.

Para o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, o hip hop é uma das maiores expressões culturais do nosso país. “São vários os exemplos de inserção através dessa arte e nós do poder público temos o dever de incentivar e apoiar”.