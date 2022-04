Torneio do Trabalhador terá a participação de 20 classes trabalhistas

A Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina) sob a coordenação de Ronaldo Dutra (Tuiuiu) e Luciano Netto informa que realizará o congresso técnico e sorteio das equipes online para definir os jogos do Torneio do Trabalhador que será realizada no próximo domingo (1º) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo a partir das 8h00.

A 59ª Edição do Torneio da Liberdade, que comemora o Dia Mundial do Trabalho (1º de Maio), um dos eventos esportivos mais tradicionais de Adamantina idealizado pelo jornalista e radialista José Mario Tofolli organizado pela Selar.

As partidas serão realizadas e disputadas em dois tempos de 15 minutos. Caso permaneça o empate no tempo normal, as cobranças de penalidades.

De acordo ainda com o regulamento para a formação das equipes poderão ser unidas diversas classes trabalhistas.

A Secretaria de Esportes comunica que atleta que trabalha em Adamantina e reside fora do município pode participar este ano.

Será oferecida pela Selar premiação de troféus e medalhas aos melhores colocados.