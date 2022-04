Homem é encontrado morto com 12 disparos arma de fogo ao lado de carro incendiado

Um homem de 50 anos de idade foi encontrado pela Polícia Militar com 12 disparos de arma de fogo por volta das 2h49 da madrugada desta segunda-feira (25) em Parapuã.

O crime ocorreu próximo da Rodovia Assis Chateaubriand, onde um motorista que trafegava com destino a Rinópolis, parou para verificar o que a princípio se parecia tratar de um acidente, mas que ao se aproximar, constatou o corpo da vítima próximo ao veículo Gol em chamas e com as perfurações.





A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local. O corpo do homem estava de bruços e com as mãos amarradas, tinha sete perfurações nas costas, cinco no peito e uma no braço.

Cartuchos deflagrados foram localizados no local dos fatos. O veículo Gol pertencia a vítima que foi brutalmente assassinada.



Comanda a investigação o delegado de polícia Dr. Wellington Ubiratan que junto com uma equipe compareceu ao local e acionou a perícia.

O caso segue sendo investigado e a expectativa agora é de que ocorra a localização dos autores e posteriormente seja revelada a motivação do crime.