HADDAD ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Nota de Falecimento

Faleceu neste domingo (24), aos 89 anos de idade em Adamantina, o senhor Oreste Nunes Pereira.



Seu corpo será sepultado no Cemitério da Saudade as 9h desta segunda-feira (25) sem a realização de velório.



Aos familiares e amigos em luto, os votos de pesar do Adamantina Net e Folha Regional Adamantina.