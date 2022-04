Dra. Maria Angélica é nomeada coordenadora da “equidade racial”

Através do Decreto nº 6.526, de 20 de abril de 2022, o prefeito Márcio Cardim cria a Coordenação de Equidade Racial e Desenvolvimento Socioeconômico do município de Adamantina, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A médica dra. Maria Angélica Silva Bonfim, através do mesmo decreto, também foi nomeada interlocutora, atividade considerada de interesse público. A Coordenação de Equidade Racial e Desenvolvimento Socioeconômico tem por finalidade coordenar e instituir o Plano e o Conselho de Equidade Racial e Desenvolvimento Socioeconômico no município de Adamantina.

Em recente audiência com o secretário-executivo do Centro de Equidade Racial do Governo do Estado, Ivan Lima, o prefeito Márcio Cardim, acompanhado de secretários e de representantes da cultura afro do município, solicitou a intercessão e o apoio para a implantação do Centro de Apoio para a população negra de Adamantina, uma vez que o município já conta com o imóvel para tal finalidade.

O pedido está em consonância com o Governo do Estado de São Paulo que lançou o Programa Casa SP Afro Brasil, cujo objetivo é oferecer espaços de multiuso para o desenvolvimento regional e socioeconômico da população negra paulista.

A implantação do espaço em Adamantina visa o reconhecimento e valorização da história e cultura afro-brasileira, promoção de políticas públicas de desenvolvimento social e econômico, justiça e enfrentamento ao racismo religioso, institucional e estrutural.