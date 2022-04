CHALÉ é inaugurada em Adamantina com marcas exclusivas

Adamantina ganhou uma nova opção em moda feminina com a inauguração da loja Chalé. Na avenida Rio Branco, 742, a loja é perfeita para as mulheres que não abrem mão de se vestir com elegância e conforto e ainda conta com marcas exclusivas e de renome.

Entre as principais marcas que estão à disposição na Chalé, estão a Bobstore, Jogê e Innocense. A loja traz também confecções com traços modernos, sem deixar de lado as tendências de outros países.

A Chalé é representante exclusiva das lingeries Jogê, referência em qualidade, conforto e muita beleza. Conheça melhor a loja através do Instagram @loja.chale. OWhatsApp é (18) 99723 4548.

A direção é da empresária Luciana Pina que faz o convite especial para todos que quiserem marcar presença e conferir cada detalhe preparado com carinho.