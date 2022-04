Câmara acompanha parecer do TCESP e aprova contas anuais de 2020 da Prefeitura

Na segunda-feira (18) os vereadores adamantinenses avalizaram o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2022, da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, referente às contas da Prefeitura de Adamantina no exercício financeiro de 2020.

A propositura foi votada no plenário em Discussão Única e aprovada.

O posicionamento dos vereadores acompanha o relatório favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TC 003193.989.20-9.

Com os avais do relatório correspondente ao último ano de mandato, tanto pelo TCESP quanto pelo Legislativo, o prefeito Márcio Cardim e ex-vice-prefeita Ana Romanini Micheloni, ambos do DEM (Democratas), fecharam a Gestão 2017/2020 com todas as quatro contas anuais aprovadas.