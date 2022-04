Queda de moto deixa 1 morto e 1 ferido gravemente na Euclides

Mais um grave acidente de trânsito ocorrido na rodovia Euclides da Cunha que liga São José do Rio Preto a Santa Fé do Sul. Desta vez, infelizmente dois rapazes em duas motocicletas – Suzuki Srad sofreram quedas e um deles – morador de Tanabi morreu no local do acidente.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 21, na rodovia Euclides da Cunha – perímetro urbano de Tanabi – defronte ao Posto Flor de Lis e envolveram-se duas motocicletas conduzidas por rapazes bastante conhecidos na região.

De acordo com o que foi levantado pela reportagem do votunews, as motocicletas transitavam pela SP-320 no mesmo sentido de direção e, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Científica, houve a queda das motos, matando Alex Sandro Ferreira da Silva, 36 anos de idade, morador em uma propriedade rural localizada entre Tanabi e Engenheiro Balduíno. O outro envolvido no acidente é o votuporanguense Fernando Tassi – bastante conhecido na cidade, que, junto ao grupo Família Duas Rodas, promove encontro de motocicletas na cidade e região e realiza eventos sociais na cidade.

O morador de Tanabi teve morte instantânea, já o votuporanguense foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, sendo levado para a Santa Casa de Tanabi. Em razão do estado de saúde, Tassi foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. O votuporanguense sofreu fratura exposta em uma das pernas, além de outros ferimentos. Ele está sendo atendido por equipe médica do HB de Rio Preto e, em breve, traremos mais informações sobre o estado de saúde de Fernando Tassi.