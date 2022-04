Guarani/Selar vence jogos em Mirandópolis

As equipes Guarani F.C. Capaz/ Adamantina Selar sob o comando de Alex Fratelo’s e Ricardo Andradina, entraram em campo nesta quinta-feira (21) no Estádio Municipal em Mirandópolis.

As equipes adamantinenses enfrentaram o time local, pela 2ª edição da Copa Judá Troféus de Lucélia de Categorias Menores de Futebol Campo.

No primeiro jogo na categoria Sub – 11, Guarani Capaz / Selar Adamantina venceu por 2 a 0, no segundo venceu por 3 a 0 e encerrando a jornada esportiva longe dos seus domínios outra vitória adamantinense no Sub 15 pelo placar de por 3 a 1.