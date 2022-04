Caminhoneiro morre após tombar carreta em rodovia de Santa Cruz do Rio Pardo

Segundo a polícia, a suspeita inicial é de que ele teria dormido ao volante, mas as causas serão investigadas pela perícia. O homem morreu no local do acidente.

Até o fim da manhã equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária que administra a rodovia e do policiamento rodoviário permaneciam no local para retirada do corpo do motorista. Parte da pista precisou ser interditada durante o resgate, mas o local foi totalmente liberado ao tráfego no início da tarde.