Secretaria de Assistência Social retoma fluxograma de atendimento pela rede protetiva

Com o objetivo de promover a retomada por meio do fluxograma de atendimento da rede básica, média e alta complexidade de adultos, idosos e seus familiares, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou um encontro com as equipes técnicas e de gestão de diferentes órgãos.

Estiveram presentes representantes do órgão gestor da Assistência Social, CRAS, CREAS, secretaria de Saúde, Santa Casa, NASF, CAPS, Vila Ana, APAE, Lar dos Velhos, Pai Nosso Lar, entre outros.

O encontro que teve o apoio do Conselho Municipal do Idoso ainda serviu como forma de avaliar o fluxograma e entender as principais dificuldades entre os envolvidos no processo de atendimento.

De acordo com a secretária de assistência social, Andreia Regina Ribeiro, mensalmente serão realizadas reuniões para discutir os assuntos que envolvem adultos e idosos que estão em situação de risco social e de vulnerabilidade social.

“Isso é necessário, porque cada equipamento tem uma perspectiva diferente e a partir desse encontro e das ações em conjunto será possível fortalecer a conversação em rede”, afirma.

Além disso, de acordo com a secretária, o foco está em oferecer um atendimento eficiente para o público. “Estamos trabalhando para que os serviços sejam desenvolvidos de forma integrada e completa como forma de garantir os direitos do público”, finaliza.