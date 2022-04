Polícia Civil de Adamantina esclarece furto e recupera gado

Na data de ontem, 19, a Polícia Civil, por meio das Delegacias Especializadas DIG/DISE de Adamantina, com apoio das unidades de Osvaldo Cruz e Parapuã, após extenso trabalho de investigação, obtiveram sucesso em localizar e apreender seis animais bovinos que haviam sido furtados de uma propriedade rural do município.

O crime ocorreu no final do mês de março, época que foram adotadas de imediato as medidas de polícia judiciária, sendo que as investigações apontaram que os animais haviam sido acondicionados em duas propriedades rurais situadas no município de Parapuã. Em diligências no local os animais foram identificados e apreendidos, sendo posteriormente entregues a vítima.

A responsabilidade do suspeito que estava em poder dos animais será apurada em sede de Inquérito Policial, versando sobre o crime de receptação. Prosseguem as investigações com relação à autoria do furto.