KLB anuncia volta aos palcos em turnê especial pelo país

Após muito planejamento, o KLB – uma das bandas pop brasileiras mais conhecidas das últimas décadas – está oficialmente de volta às atividades! O trio formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno anunciou seu retorno aos palcos durante uma apresentação especial no programa Altas Horas, da Rede Globo.

Para euforia de seus fãs, que há sete anos sonhavam com esse momento, o trio confirmou a turnê comemorativa “20 +2 Experience”, que celebrará duas décadas de carreira dos irmãos e também o lançamento do primeiro álbum, que explodiu no ano 2000 com os hits “A Dor Desse Amor” e “Ela não está aqui”.

Quem viveu os anos 2000 sabe muito bem quem são os irmãos Kiko, Leandro e Bruno. Eles dominaram e lideraram as paradas das principais emissoras de rádio pop do Brasil, eram semanalmente atração dos programas de TV mais assistidos e conquistaram os corações de muitas adolescentes da época.

A consagração do sucesso veio traduzida na conquista de discos de ouro, platina e diamante. São ao todo mais de sete milhões de álbuns vendidos na carreira e uma infinidade de shows que esgotaram todos os ingressos.

Agora, o KLB está se preparando para este retorno que promete triunfal e contará com a realização de shows pelo Brasil com produção da Opus Entretenimento, a maior plataforma de shows e espetáculos ao vivo da América do Sul.

São Paulo é uma das diversas cidades que já têm data marcada para receber o trio: 11 de junho, dando início à turnê do KLB pelo país. O local da apresentação ainda não foi divulgado e a venda de ingressos começa no próximo dia 28, às 15h. Mais informações serão anunciadas em breve.

Turnê de retorno

Com previsão de duração de duas horas, a ideia de cada show desta turnê de retorno é protagonizar o “setlist dos sonhos”, a partir de hits como “A Dor Desse Amor”, “Um Anjo”, “Ela Não Está Aqui”, “Minha Timidez”, “Por Que Tem Que Ser Assim?”, “Estou Em Suas Mãos”, “Por Causa de Você”, entre outros. E a turnê ainda será eternizada, pois o trio de irmãos deve aproveitar a longa série de apresentações para a gravação de um DVD, do qual mais novidades virão à tona futuramente.

“Será muito gostoso revisitar a nossa história! Essa reunião será a realização de um sonho de todos os nossos fãs e dos nossos familiares também. Construímos uma carreira muito bonita e sólida. Durante todo esse tempo, as pessoas nunca deixaram de pedir o nosso reencontro e estamos prontos para levar muito amor e carinho para vocês. Será uma verdadeira celebração de anos mágicos em nossas vidas”, declarou o grupo aos seus fãs.