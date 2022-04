Clínica Veterinária da UniFAI: Atendimento especial para a comunidade em nível regional

Prestações de serviços da CliVet devem ser agendadas por telefone em horário comercial

Nestes dois últimos anos de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) ocorreram e continuam ocorrendo muitas transformações afins aos interesses da humanidade, tendo em vista todos os protocolos preventivos que foram determinados pelas autoridades da área da Saúde.

Assim, não tem como deixar de lado que o mundo animal também esteve e continua participando deste cenário atual, ainda, como participantes no apoio familiar, fortalecendo os laços de união, amizade e camaradagem entre as pessoas.

Além da CliVet

Para estar de acordo com a proposta mediada pela Clínica de Veterinária do Centro Universitário de Adamantina (CliVet/UniFAI), antes de qualquer tentativa de escrever a matéria, deve-se fazer uma visita no local para uma aproximação mais de acordo com o ambiente.

A proposta desta matéria é apresentar para todos a CliVet, tendo em vista as atividades desenvolvidas no local, considerando que o conjunto físico está mais para outro Bloco da UniFAI, portanto, poderia muito bem ter sido batizado desta forma, todavia, a estrutura em nível geral está mais para um Hospital Veterinário.

A visita ocorreu em uma manhã “vazia” na área, apenas a movimentação de fornecedores diversos e dos funcionários que atendem os animais, neste caso, pode ser de acordo com o esperado, ou seja, pacientes, discentes e docentes.

Preocupação e atendimento

A CliVet faz parte do projeto pedagógico do curso de Medicina Veterinária, assim, trata-se de um laboratório de grande porte, tal qual os animais deste “porte” que são atendidos no local.

Também, animais de “pequeno porte” estão neste cenário, haja vista a proposta da clínica para com todos os animais, ainda, oferece suporte com qualidade, competência e profissionalismo para quem procura atendimento na CliVet da UniFAI.

A preocupação da equipe está de acordo com as exigências técnicas na área da Medicina Veterinária, assim, a Prof.ª Dra. Sandra Wolf, Responsável Técnica da CliVet, destaca que “estão sendo executados diversos investimentos visando oferecer um melhor atendimento para a comunidade local e regional”, também, reforça, “o apoio da atual Reitoria da UniFAI nestas ações que buscam estar em sintonia com a proposta da CliVet”.

Deve-se considerar o envolvimento da coordenação do curso de Medicina Veterinária por meio do Prof. Dr. Alexandre Wolf, ainda, dos discentes de todos os termos, docentes e funcionários para o fortalecimento integral da Clínica Veterinária” como marca mais do que registrada da UniFAI.

Portanto, a comunidade em nível regional, pode buscar atendimento para os seus animais de pequeno ou grande portes, de produção, aves e animais selvagens e exóticos.

Informações sobre a prestação de serviços da CliVet deve ser agendada pelo telefone (18) 99775-8139 (em horário comercial).