Unimed Adamantina disponibiliza vacinação contra a gripe para beneficiários e público em geral

A Unimed Adamantina iniciou neste mês de abril a disponibilização de vacinação contra a gripe, para beneficiários e o público em geral. A aplicação do imunizante ocorre em seu Centro Médico, à Avenida Rio Branco, 310, centro, de segunda a sexta, das 8h às 20h. É recomendado fazer o agendamento pelo telefone (18) 3521-4621 e WhatsApp 99680-7986.

Os beneficiários da Unimed Adamantina têm descontos especiais. A vacinação protege o próprio indivíduo e sua família contra o vírus Influenza, que nesta época do ano se espalha com muito mais facilidade.

A vacinação é indicada para todos os públicos, a partir dos 6 meses de idade. Para bebês, o início da imunização contra a gripe exige a aplicação de duas doses. Depois, uma dose anual. Esse calendário de uma dose a cada ano é preconizado para as demais faixas etárias, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Orientações gerais

O Centro Médico da Unimed Adamantina orienta que a vacinação anual contra a gripe é fundamental por conta da variação dos subtipos de influenza circulantes no Brasil, que mudam todo ano. Por essa razão, todos os anos a composição da vacina é atualizada.

O imunizante aplicado abrange as novas cepas de 2022 e protege contra quatro sorotipos, incluindo o subtipo Darwin, que provocou uma alta de casos no país no fim do ano passado.



Ainda de acordo com o Centro Médico, se a pessoa estiver com febre, recomenda-se que aguarde para ser vacinado até a melhora dos sintomas. A vacina da gripe também é contraindicada àqueles que tiveram reação alérgica grave quando tomaram a vacina da gripe anteriormente.

Orientações sobre Covid-19

Outra orientação importante do Centro Médico Unimed se refere aos cenários relacionados à Covid-19. Conforme preconizam o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS), a vacinação contra a gripe, em crianças de 5 a 11 anos, deve observar o intervalo de 15 dias, caso já tenha tomado ou venha a ser imunizada contra a Covid-19. Independente de qual foi o primeiro imunizante aplicado, prevalece essa janela.

Já para o público acima de 12 anos (adolescentes, adultos e idosos), não há intervalo entre as duas vacinas.

Para quem está com Covid-19 só precisa esperar 30 dias para vacinar, apenas no caso da imunização contra a própria doença. Em relação às demais vacinas, como a da gripe, a mesma pode ser ministrada. No caso da gripe, especificamente, só não pode estar com febre.