Prefeitura de Adamantina promove mais uma edição do “O Pôr do Som”

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove no domingo, dia 24, a partir das 18h30 no Parque dos Pioneiros mais uma edição do “O Pôr do Som”. Desta vez, a banda Samba & Canção fará o show. A iniciativa gratuita é voltada para toda a família.

O primeiro evento foi realizado com a participação da Banda Estilo & Atrevido durante o lançamento do Projeto Meu Bairro em Ação que é uma parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Recreação; Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade.

“Convidamos os adamantinenses a prestigiar mais uma vez o nosso “O Pôr do Som”, pois a nossa ação é fazer com os as pessoas ocupem os espaços públicos e os nossos artistas sejam valorizados”, afirma o secretário de cultura, Sérgio Vanderlei.