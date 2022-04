Life FM e Cultura FM: Mercado, Saúde e Política.

Deve-se considerar, que o momento, exige de todos (as) muito mais do que participação na sociedade, portanto, o compromisso com as “causas” que envolvem a comunidade, deve estar em sintonia permanente com as ações desenvolvidas em todas as áreas.

Neste cenário, ainda, de Pandemia, não se pode deixar de lado a preocupação com a prevenção, tendo em vista que existem fatores diversos envolvidos, assim, cada qual deve assumir o compromisso coletivo para fazer a diferença em nível social.

Mercado, saúde e política

Nesta segunda-feira, 18, no jornal do “Meio Dia”, veiculado pela Rádio Life FM de Adamantina, ocorreu a entrevista com o Empresário e Biomédico, Eder Ruete.

Está se tornando mais do que uma rotina nas edições semanais do jornal do “Meio Dia”, das 12h15 às 13h, a promoção e execução de entrevistas com convidados (as) da comunidade que desenvolvem atividades em diversas áreas, tendo em vista que o “diálogo” continua sendo uma marca mais do que registrada para as Equipes de Jornalismo da Life FM e Cultura FM.

Neste encontro, Ruete abordou temas afins aos interesses da comunidade adamantinense, também, destacou sua atuação como vereador e presidente do Legislativo Municipal na primeira Gestão do atual prefeito.

Os eternos desencontros patrocinados pelas questões que envolvem a área da Saúde em níveis nacional, estadual e municipal, estiveram na pauta deste diálogo com Eder Ruete, considerando a sua atuação como “Biomédico” no mercado.

Parceria comunitária-educativa

A promoção e execução das entrevistas realizadas até o momento nas edições das segundas-feiras, das 12H15 às 13h, no jornal do “Meio Dia” da Life FM, estão com a Equipe de Jornalismo da emissora, sendo que nestas edições, são utilizadas diversas plataformas mediadas pelas Redes Sociais.

Entretanto, a coordenação das entrevistas realizadas e agendadas, estão sob a responsabilidade editorial do jornalista diplomado e professor universitário, Sérgio Barbosa, neste caso, representando a Equipe da Rádio Cultura FM de Adamantina, emissora mantida e administrada pela UniFAI.

Próximo convidado

No dia 25, neste mesmo horário e local, estará marcando presença para mais um diálogo sobre temas e temáticas relacionadas com atividades profissionais e comunitárias, Cacá Haddad, empresário e professor da UniFAI.