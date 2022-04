Acidente entre Adamantina e Flórida Paulista mata uma mulher e deixa quatro feridos

Uma mulher moradora de Osvaldo Cruz morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em decorrência de um grave acidente ocorrido no fim da tarde deste domingo (17) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) entre Flórida Paulista e Adamantina.

O acidente ocorreu na divisa dos municípios, quase em frente à um motel.



No Vectra com placas de Osvaldo Cruz estava um homem e uma mulher. A mulher não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local, já o homem, foi socorrido com ferimentos graves.

O segundo veículo envolvido é um Chevrolet Classic, placas de Flórida Paulista onde estavam dois homens. Ambos sofreram ferimentos e foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro de Adamantina.



Também envolvida neste acidente uma moto, cujo condutor foi levado por equipes da Eixo para o Pronto Socorro de Adamantina.



Devido ao acidente, o trânsito no sentido Adamantina / Flórida Paulista segue interditado e requer atenção dos motoristas.



Atuam nesta ocorrência a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, equipes da concessionária Eixo e Polícia Científica.



Nossa reportagem segue acompanhando os trabalhos e mais informações serão adicionadas nesta matéria a qualquer momento.