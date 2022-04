Recesso do 1º bimestre da rede estadual tem início na semana que vem

Com o fim do primeiro bimestre, a partir da próxima segunda-feira, os estudantes e professores da rede estadual de São Paulo iniciam a semana de recesso prevista no calendário letivo de 2022. A pausa é válida para os cerca de 3,5 milhões das 5,3 mil escolas estaduais. As aulas retornam na segunda-feira, dia 25.

“Estes momentos de recesso são propícios para que a rede ganhe novo fôlego para manter o ritmo dos estudos sem comprometer o cumprimento dos 200 dias letivos previstos na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação)”, declara Renilda Peres, secretária estadual da Educação.

Embora as salas de aula estejam em recesso, as escolas estarão organizadas para atendimento ao público. As férias de julho estão marcadas para 11 a 25. Já o recesso do terceiro bimestre será de 10 a 14 de outubro.

No CMSP (Centro de Mídias SP), as aulas do primeiro bimestre serão reprisadas para os estudantes que quiserem revisar os conteúdos. Neste período, as escolas poderão continuar a oferecer a alimentação escolar para os estudantes que necessitarem.