Entrega de ovos da ‘Páscoa Solidária’ para 200 crianças carentes será feita neste sábado

Será realizada neste sábado (16) a entrega dos ovos de chocolate para crianças carentes de Adamantina. A ação denominada Páscoa Solidária’ ocorrerá pelo segundo ano consecutivo e conta com a coordenação das voluntárias Greice Cobo, Mariane Chaves, Ana Angélica Crepaldi e Neto Bonassa.

Para a confecção dos ovos as idealizadoras contaram com doações de chocolate e dinheiro feitas por colaboradores. E no total foram produzidas 200 unidades.

A iniciativa tem como objetivo principal proporcionar felicidade àquelas crianças que não teriam possibilidade de ganhar um chocolate em razão da falta de condições financeiras dos pais. “Então, pensando em ver o sorriso no rosto delas, decidimos novamente realizar essa ação este ano e, felizmente, recebemos apoio de muitas pessoas e queremos de coração agradecer cada uma delas. Afinal, sem essas pessoas a realização deste sonho não seria possível”, destacam as responsáveis.





A entrega será feita por um ‘coelhinho’ a partir das 16h deste sábado, defronte da Conveniência Alto Giro, localizada na Via de Acesso (Avenida Marechal Castelo Branco), defronte do Cido Ferramentas.

Atenção, pais! Para a retirada será obrigatório a apresentação da senha que já foi distribuída no último dia 9 de abril. “Para evitar desorganização, a criança cujo nome estiver na nossa lista das senhas deverá comparecer e pegar o ovo. Não entregaremos para os pais ou qualquer outro parente”, alertam as coordenadoras da ação.