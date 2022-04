ARTIGO: Província, Filosofia e Religião…

“ O FILÓSOFO É AQUELE QUE LEVANTA E FALA ” (Merleau Ponty)

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que n’Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (Jesus Cristo)

Sérgio Barbosa (*)

Em tempo de PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, torna-se necessário estar em sintonia com todas as áreas do CONHECIMENTO para uma aproximação com o cotidiano provinciano.

Desta forma, talvez a primeira opção possa ser um DESENCONTRO por meio do ENCONTRO com a “mãe e o pai” de todas as ciências existentes até o momento, ou seja, a FILOSOFIA!

Tal escolha está pautada em PESQUISAS sobre tudo e todos/as, bem como, para um olhar além do SENSO COMUM que continua conduzindo as MENTES MEDÍOCRES nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mas, voltando a FILOSOFIA que tem suas origens na história MILENAR na perspectiva do PENSAMENTO FILOSÓFICO, tendo em vista que tal proposta preserva e destaca a importância do contexto no qual estamos envolvidos de um jeito ou de outro…

Entretanto, neste contexto plural mediado pela contextualização filosófica, pode-se considerar a presença da RELIGIÃO, neste caso, pelo olhar que está sempre pautado pelo SINGULAR que está patrocinado pela TRINDADE…

Nesta SEXTA-FEIRA, denominada de SANTA (sic), todos/as os/as CRISTÃOS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, estão comprometidos com a IDEOLOGIA denominada de CRISTIANISMO e ponto quase final…

Portanto, se este ou aquele cristão fizer a sua ESCOLHA, ou seja, sou do lado do AT-ANTIGO TESTAMENTO, pode-se ficar com a proposta, a saber: DENTE POR DENTE, OLHO POR OLHO…

Todavia, também, pode escolhe o outro lado, do NT-NOVO TESTAMENTO, neste caso, SE ALGUÉM BATER NA SUA FACE, VOCÊ DEVE OFERECER A OUTRA…

Porém, tendo como PANO DE FUNDO os últimos fatos que correram em terras PROVINCIANAS, tudo indica que a escolha destes tais CRISTÃOS, estão sempre com a proposta do ANTIGO TESTAMENTO…

Neste CENÁRIO de REDENÇÃO que vem pela PÁSCOA CRISTÃ, tal escolha estão em DESACORDO com a MENSAGEM do profeta maior do cristianismo, JESUS CRISTO…

Por ser uma DATA focada no CRISTIANISMO, neste caso em meio aos ocasos de um talvez, estão todos neste mesmo BARCO, ou seja, CATÓLICOS/AS, EVANGÉLICOS/AS, PENTECOSTAIS E NÉO-PENTECOSTAIS…

Ainda, a maioria das denominadas SEITAS que usam e abusam da MENSAGEM CRISTÃ que está PAUTADA na proposta: DEUS, BÍBLIA e JESUS CRISTO…

Ah! De volta para a FILOSOFIA, neste caso, deve-se considerar que TODO CUIDADO É POUCO, haja vista a REFLEXÃO CRÍTICA que está acima dos MILAGRES disto ou daquilo…

Então, a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA deve aproveitar esta SEXTA-FEIRA SANTA para estar em CONEXÃO com a REFLEXÃO sobre tudo e todos/as para que a RESSURREÇÃO possa estar com VOCÊ!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

______________________________

(*) jornalista diplomado, mestre em ciências da religião/sociologia da religião e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com