Prefeitura de Adamantina participa de reunião na Secretaria de Educação e discute ampliação de escolas

Em agenda do deputado estadual Mauro Bragato, o prefeito Márcio Cardim participou de um encontro com a secretaria executiva de educação, Renilda Peres de Lima, mais a equipe técnica para tratar sobre a ampliação de quatro creches e duas pré-escolas.

Para a creche EMEI Ciclo I Pequeno Príncipe, o objetivo é construir mais três salas de atividades. O investimento estadual será de R$ 234.280,00 mais a contrapartida municipal de R$ 81.380,00.

O município pleiteia para a creche EMEI Ciclo I Criança Feliz a construção de mais quatro salas. Para isso, o repasse do Governo do Estado será de R$ 301.880,00 com a contrapartida R$ 10.197,73.

O projeto para a unidade escolar EMEI Ciclo I Sonho de Criança visa a construção de mais quatro salas e, ainda, dois banheiros totalizando o investimento de R$ 552.892,26 e para a EMEI Ciclo I Cantinho da Criança, serão construídas após aprovação do projeto mais duas salas no valor de R$ 166.853,08.

Durante a reunião, foi tratado ainda sobre a ampliação de duas pré-escolas. Na unidade escolar Domingos Latine, a expectativa é que o município receba repasse do estado para construção de três salas assim como na EMEI Ciclo II Profª Eunice Maris.

Além da ampliação das unidades escolares, foi solicitado ainda um ônibus escolar e um caminhão frigorífico.