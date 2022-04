Portuguesa surpreende e vence o San Remo no Campeonato Varzeano

No prosseguimento da terceira rodada do Campeonato Varzeano New Ball Municipal de Futebol Campo, a Portuguesa do treinador Sérgio Teixeira (Foto) surpreendeu o bom time do San Remo E.C. ao vencer pelo placar de 4 a 3 e continua na busca por uma vaga na semifinal.

Ainda na quarta-feira (13) o Betão F.C/ Med Imagem goleou por 10 a 3 o Perussi.

A rodada teve seu início na segunda-feira (11), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, com dois jogos o Parque Iguaçu, perdeu de 5 a 2 para o Betão e Lá Cure F.C. e Lagoa Seca F.C./ Hookah Valem, ficaram no empate em 2 a 2.

CLASSIFICAÇÃO

Lá Cure -10, Betão-9, Lago Seca- 7, Portuguesa- 6, San Remo e Iguaçu (1) e Perussi-0

ARTILHEIRO

João Paulo Dall Acqua com 07 gols da equipe Lá Cure F.C.

A competição é promovida pela Selar (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Selar) sob a coordenação de Ronaldo Dutra e Luciano Neto.

REGULAMENTO

Todos os times se enfrentam em turno único, classificando-se as quatro melhores pontuadas para próxima fase. As duas equipes com as melhores campanhas na primeira fase jogarão pelo empate na fase semifinal.