PESQUEIRO TUCURUVI servirá peixada no almoço desta sexta-feira

O Pesqueiro Tucuruvi de Adamantina servirá a sua deliciosa peixada no almoço desta sexta-feira (15), a “Sexta-Feira da Paixão”.

Entre as opções de pratos: peixes em molho, assados, fritos e outros.

Você também pode aproveitar os demais pratos do cardápio do Pesqueiro Tucuruvi e as bebidas oferecidas.



O Pesqueiro Tucuruvi conta com amplo espaço, playground infantil e o atendimento de uma equipe de profissionais especialistas em servir bem.

Tem o comando dos empresários Gil e Jacira e está localizado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), entre Adamantina e Flórida Paulista.