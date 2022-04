Motorista é flagrado embriagado, com CNH vencida e licenciamento do carro atrasado em Adamantina

Um homem, de 38 anos, foi preso por embriaguez ao volante, nesta quarta-feira (13), em Adamantina (SP). Segundo a Polícia Militar, ele ainda foi flagrado com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, com o licenciamento do veículo atrasado, o carro estava com os pneus desgastados e com o para-brisa trincado.