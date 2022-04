Empresa TCL alerta para que motoristas redobrem a atenção na rodovia Plácido Rocha em Adamantina

Obras de recape estão sendo realizadas no local e requerem cuidado e cautela dos motoristas

Avançam as obras de recape e recuperação na Rodovia Plácido Rocha, no trecho entre a ponte da divisa com Valparaíso e o município de Adamantina.

Nesta quinta-feira (14), responsáveis pela empresa TCL Tecnologia e Construções Limitadas Ltda, entraram em contato com a reportagem do Adamantina Net e Folha Regional Adamantina para fazer um alerta da necessidade de atenção redobrada dos motoristas no trecho que tem início no trevo “Euclides Ravazi” na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e que passa pela Lagoa Seca até chegar na ponte sobre o Rio Aguapeí.

No local, homens, máquinas e equipamentos dividem espaço com o tráfego de veículos, o que requer cautela dos motoristas.



A empresa ressaltou também que o trecho segue com toda a sinalização obrigatória para que os motoristas reduzam a velocidade ao longo do trecho em obras para 40km/h, sistemas de pare e siga e outros.

No período noturno, é exigida ainda mais a atenção dos motoristas, uma vez que o trecho conta apenas com iluminação artificial.

“Seguindo todas as normas, teremos um trânsito seguro para todos e a garantia de que os serviços possam continuar sendo prestados com total tranquilidade pelos nossos colaboradores. Agradecemos a atenção e contamos com a colaboração de todos”, destacou o responsável pela TCL, Eresvaldo Vicente.