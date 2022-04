ADPM realiza três jogos pela Copa Master 40 anos

Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina em parceria com a Selar, realiza nesta quinta-feira (14) à partir das 19h00, na sua Praça de Esportes três partidas pela segunda rodada da 1ª edição da Copa Master 40 anos New Sport de Futebol Médio.

Os jogos marcados serão os seguintes: No primeiro às 19h15, Us Pá Du Pá F.C. X Andradina F.C, no segundo San Remo E.C/ Marcos Construtor X Jardim das Alamandas/ Auto Mecânica Flex e encerrando a rodada Amigos de Flórida Paulista X Parque Iguaçu/ Desmonte SS/ Marcão Auto Peças. Descansa na rodada Laio F.C.

SETE EQUIPES

Ao todo são sete equipes que participam desta competição organizada pela Selar (Secretaria de Esporte Lazer e Recreação de Adamantina) sendo elas: Andradina F.C, Amigos F.C/ Flórida Paulista, Laio F.C., Jardim das Alamandas, San Remo e Parque Iguaçu. Equipes que estarão correndo atrás da bola em busca do título da competição.