Acidente envolve quatro veículos e deixa muro danificado em Adamantina

Ocorrido na manhã de hoje (14), um acidente envolveu quatro veículos e ainda deixou um muro de um terreno danificado na Rua Mário Olivero em Adamantina.

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Mário Olivero com a Alameda Gervásio Rodolfo Pozetti, envolvendo um Fiat Strada, um GM Ônix, um Fiat Siena e uma moto Honda Bis.



A reportagem do Adamantina Net esteve no local e acompanhou o andamento da ocorrência.

Segundo informações da Polícia Militar, por motivos ainda desconhecidos, colidiram no cruzamento o Fiat Strada e o Ônix.



Após a colisão, o Ônix atingiu o veículo Siena e posteriormente a moto que estava estacionada do outro lado da via (Mário Olivero). A proprietária da moto trabalhava próximo ao local e foi informada sobre o acidente.



O Ônix só parou após bater no muro de um terreno que foi parcialmente destruído.



Apesar de todos os estragos e do susto, não houve o registro de feridos.



A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência com as versões de cada um dos envolvidos e liberou as partes após o trabalho.

O caso segue agora para a Polícia Civil que vai apurar as causas do acidente de trânsito.