VELÓRIO HOS entra na fase final de construção e em breve estará em operação

As obras de construção do velório da Haddad Organização Social de Adamantina entrou na fase final e em breve, deverá ser entregue aos associados.

A iniciativa vem de encontro ao intuito do Grupo Haddad Organização Social em proporcionar conforto e comodidade aos seus associados nos momentos de luto e despedida, com um complexo amplo, moderno e dotado de toda a estrutura necessária para a recepção dos familiares, amigos e conhecidos na avenida da Saudade, próximo ao Cemitério Municipal.

O complexo conta com salas de velório, hall de entrada, banheiros masculino e feminino com acessibilidade, fraldário, lanchonete e outros espaços. Na área externa, o prédio conta com estacionamento, jardins e bancos, mesas e ou tras dependências para melhor acomodar os familiares e amigos na realização de velórios.

A segurança também se fará presente com portaria com controle de acesso e monitoramento 24 horas.

O local contará ainda com toda estrutura necessária para a realização de cerimoniais para todas as religiões com alguns detalhes e diferenciais que serão revelados em breve.

A reportagem do Adamantina Net e Folha Regional Adamantina esteve no local nesta semana, onde estão sendo realizados os ajustes finais que marcarão o encerramento da obra.

“Estamos mais uma vez investindo para garantir que nossos associados sejam recebidos com total conforto nos momentos de despedida de seus entes queridos, tudo no padrão Haddad de qualidade”, destacou o empresário Ricardo Haddad. Antecedendo o início das operações, o local será aberto para a visitação e para que os associados e a população de Adamantina e região possam conhecer todo o espaço.