Prefeitura de Adamantina informa reajuste na tarifa dos ônibus

De acordo com o Decreto nº6.524 de 13 de abril de 2022, a Tarifa de Transporte Coletivo Urbano no município de Adamantina será reajustada. O valor cobrado será de R$ 4,00 a partir do próximo dia 25 de abril.

A Prefeitura de Adamantina informa que a medida foi tomada considerando que a mesma não sofria reajuste desde 1º de agosto de 2016, o aumento do salário mínimo que gera impacto financeiro para a concessionária e, ainda, os aumentos do óleo diesel, peças, lubrificantes e todos os materiais derivados do petróleo.