Guarani/Selar vence duas e perde uma na Copa Judá de Lucélia

As equipes do Guarani F.C./ Capaz/ Adamantina Selar, estiveram em campo no último sábado (9), onde enfrentou as equipes de Salmourão, em três duelos no Estádio Municipal de Adamantina Antônio Goulart Marmo.

As partidas que foram realizadas pela 2º Copa Judá Troféus de Lucélia de Categorias Menores, teve os seguintes resultados:

-No primeiro jogo Sub-11, o Guarani Capaz/ Selar Adamantina venceu por 5 X 2 Salmourão

-No segundo jogo a outra vitória, no Sub-13, o Guarani Capaz /Selar Adamantina venceu por 7 X 0

-Finalizando no Sub-15 o Guarani Capaz/ Selar Adamantina acabou perdendo pelo placar de 2 X 0.

COMISSÃO TÉCNICA

A comissão tecnica do Guarani F.C./ Capaz / Selar Adamantina é formada por Alex Fratelo’s e Ricardo Andradina (Técnicos), Lucas e Gustavo (Auxiliares) e Dr. Fernando Emed Jacinto (Médico).

CAPAZ E SELAR

A Instituição Capaz e a Selar agradecem e parabenizam todos os atletas e comissão técnica pela dedicação nos treinamentos e jogos e também os pais dos jogadores que prestigiam os jogos.