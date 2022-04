Eixo SP prevê mais de 1 milhão de veículos nas estradas

O feriado da Sexta-feira Santa e a celebração da Páscoa vão encher as estradas no próximo fim de semana. A previsão da Eixo SP Concessionária de Rodovias é de que aproximadamente 1,1 milhão de veículos circulem pelas 12 rodovias administradas pela empresa. Esse volume representa um aumento de 40% na movimentação em comparação aos dias normais.

A Operação Páscoa começa nesta quinta-feira (14) e será encerrada no domingo (17). Os períodos de maior movimentação de veículos devem ser registrados na quinta-feira, após as 17h, e na sexta, das 8h às 11h. Na volta, a previsão é de que o fluxo nas rodovias fique mais intenso no domingo, a partir das 15h.

Em razão do aumento de veículos nas estradas nestes dias, a concessionária colocará todo seu efetivo em serviço para garantir aos usuários uma viagem tranquila e segura. Além disso, os painéis de mensagens eletrônicas (PMV’s) instalados ao longo de todo o trecho auxiliarão na comunicação com os usuários, visando a segurança viária. A Eixo SP coloca à disposição dos seus usuários o serviço de guincho e equipes de resgate para atendimento pré-hospitalar, que podem ser acionados pelo telefone 0800 170 8998.

Para aqueles que vão sair em viagem é importante estar atento a alguns aspectos. A manutenção do veículo, por exemplo, é item fundamental nesta lista. De acordo com o gerente de Operações da Eixo SP, Paulo Balbino, antes de pegar a estrada é preciso observar se está tudo em ordem com o sistema de freios, calibragem de pneus, nível do óleo, da água e sistemas de iluminação e sinalização do veículo. “A manutenção desses itens deve estar em dia. Isso ajuda a diminuir o risco de imprevistos e garantir um passeio tranquilo”, orienta.

Evite mexer no celular

E durante a viagem outros cuidados devem ser tomados, como o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo. Uma recomendação especial aos motoristas é jamais manusear telefone celular enquanto dirige. Caso haja necessidade de parar o veículo no acostamento, o pisca alerta deve estar sempre ligado e, se a parada for demorar, o triângulo deve ser colocado a uma distância aproximada de 100 metros antes do veículo. Se não for urgente, Paulo Balbino recomenda que a parada seja feita em locais mais apropriados e seguros, como postos de combustíveis e as bases dos Serviços de Apoio ao Usuário (SAU), que a Eixo SP oferece ao longo do trecho sob concessão.

Respeite limite de velocidade

É preciso atenção também ao passar pelas praças de pedágio. Os motoristas que possuem o sistema de cobrança automática instalado em seus veículos devem ficar atentos à velocidade ao passar pelas cabines. Transitar acima do limite de 40 km/h pode resultar em multa. Outra recomendação importante, segundo Marcelo Jazra, gerente de arrecadação da Eixo SP, é manter uma distância segura do veículo que está à frente ao passar pelas cabines de cobrança automática. A orientação é que essa distância seja de aproximadamente 30 metros para que não haja risco de colisões.

Obras suspensas

Obras de melhorias que causam interferência no tráfego serão suspensas durante o feriado em todas as rodovias administradas pela Eixo SP. A suspensão começa a valer a partir das 12h de quinta-feira (14) e segue até domingo, o dia todo. As obras voltam ao normal na segunda-feira.