Criação do Programa Médico Adamantinense começa tramitar na Câmara para concessão de financiamento estudantil

Após um ano de estudos e tratativas, teve início oficialmente a tramitação do Projeto de Lei nº 023, de 4 de abril de 2022, que prevê a criação do Programa ‘Médico Adamantinense’ junto à UniFAI. A proposta foi lida na última sessão ordinária realizada segunda-feira (4) à noite.

“O Programa tem como finalidade o financiamento estudantil do curso de Medicina no Centro Universitário de Adamantina. Deve contemplar alunos ingressantes no 1º termo do curso de Medicina da UNIFAI, aprovados no vestibular dentro do número de vagas e que se submeteram à seleção prévia prevista nesta Lei”, explica o texto do PL.

Um dos pontos mais importantes do Projeto dá a opção de o beneficiado, em vez de pagar o financiamento, após a conclusão do curso, permanecer por tempo determinado em Adamantina e prestar serviço nas unidades de saúde do município como forma de saldar o valor devido referente à formação. Portanto, será mais vantajoso para o futuro profissional trabalhar na cidade em troca de pagar o valor do curso.

“O financiamento refere-se exclusivamente ao valor das mensalidades/ semestralidades do curso de Medicina da UNIFAI, inclusive as matrículas semestrais, não compreendendo os valores referentes a eventuais disciplinas cursadas em regime de dependência que serão custeados integralmente pelo beneficiário. O Programa não garantirá o fornecimento de livros, de outros materiais didáticos e pedagógicos ou de qualquer despesa de manutenção do beneficiário em qual quer momento do curso”, alerta trecho do PL.

Para a definição do (s) aluno beneficiado (s), a Prefeitura constituirá uma comissão de pré-seleção do Programa ‘Médico Adamantinense’, com a participação de servidores públicos, que analisarão a documentação dos candidatos inscritos.

As despesas decorrentes da implantação do programa já constam no Orçamento do Município, bem como no PPA (Plano Pluri Anual) e na LOA (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

O Projeto de Lei, assinado pelos vereadores Alcio Ikeda (PODE) e Paulo Cervelheira (PV), encontrasse agora nas comissões permanentes do Poder Legislativo, para análise e emissão de pareceres competentes. Depois disto, voltará ao plenário da Câmara para ser votado pelos vereadores. Caso for aprovado, em seguida, segue para a sanção do Poder Executivo.