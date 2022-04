Adamantina sedia etapa dos Jogos Escolares do Estado de SP

Desde a semana passada Adamantina está sendo uma das sedes sub-regionais dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, que reúne atletas de unidades escolares vinculadas à Diretoria Regional de Ensino de Adamantina e à Inspetoria Regional de Esportes e Lazer de Adamantina (Irel), que tem como diretor Neideval Veri.

As competições, nas modalidades de tênis de mesa, damas, voleibol e futsal, contam com a participação de atletas das cidades de Adamantina, Lucélia, Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu e Irapuru.

As competições estão sendo realizadas no Ginásio de Esportes “Paulo Camargo” e Centro de Formação Esportiva.

Segundo o secretário de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina, Ronaldo “Tuiuiú”, a expectativa é que a competição reúna mais de 400 atletas e dirigentes esportivos, movimento não somente o meio esportivo, mas também o comércio de Adamantina.

Competições

Segundo programação divulgada pela Irel, as primeiras disputas foram na modalidade de tênis de mesa masculino, que foram realizadas nos dias 7, 8, 11 e 12, no Centro de Formação Esportiva. Já no dia 12 foram realizadas as disputadas de dama masculino.

Nesta quarta-feira, dia 13, começam as disputas de vôlei masculino e feminino, no Ginásio de Esportes “Paulo Camargo”, local que também tem sediado desde segunda-feira, as partidas de futsal masculino e feminino. As disputas para estas modalidades seguem até dia 4 de maio.